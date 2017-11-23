قام سعادة المساعد للشؤون المدرسية أ.خالد بن جايز الحربي وبرفقه جميع رؤساء أقسام الشؤون المدرسية: شؤون المعلمين وخدمات الطلاب والتجهيزات المدرسية والتخطيط المدرسية والصحة المدرسية بزيارة وعمل جولة ميدانية في قطاع ضرية ، حيث كان باستقبالهم مدير مكتب التعليم في ضرية أ.فهد الشمري وجميع منسوبي المكتب. وافتتحت الجولة بزيارة لثانوية ضرية ثم ابتدائية ضرية ، ثم توجه الجميع إلى مكتب الأقسام النسائية حيث كان لقاء صوتيا عبر الدائرة مع المشرفات ومديرة المكتب للأقسام النسائية ، ثم توجه الجميع إلى التدريب التربوي لعقد لقاء مفتوح مع مشرفي المكتب استمع سعادة المساعد ورؤساء الأقسام للجميع من حيث الإيجابيات وتعزيزها وتذليل العقبات وعرض خدمات جميع أقسام الشؤون المدرسية لخدمة مدارس القطاع بنين وبنات ، كما نقل سعادة المساعد للزملاء في ضرية تحيات ودعم سعادة مدير التعليم لمكتب التعليم وتوجيهه بتقديم كافة الدعم والمساندة للمكتب والمدارس التابعة له.
واختتمت الجولة الميدانية بزيارة متوسطة ضرية (بنات) بعد نهاية الدوام ، حيث اطلع الجميع على انجازات المدرسة وإعداداتها المدرسيّة وحسن تنظيم المقرات والاستفادة من المرافق والأثاث والمستلزمات لخدمة العملية التعليمية والتربوية .
ثم قدّم سعادة المساعد شكره وتقديره لمدير المكتب وجميع الزملاء والزميلات لحسن الاستقبال والتفاعل في العمل لخدمة الأبناء الطلاب والطالبات.
من جانبه ثمن مدير مكتب التعليم بضرية الأستاذ فهد الشمري هذه الزيارة من قبل المساعد ورؤساء الأقسام المدرسية معتبرا ذلك دليلا على الدعم والاهتمام والتنسيق بين أعضاء الفريق الواحد؛ مختتما بتقديم الشكر والتقدير لزملائه وزميلاته من منسوبي ومنسوبات مكتب التعليم بضرية نظير جهودهم المميزة وتعاونهم وتكاتفهم في سبيل تذليل وتجاوز جميع العقبات والمعوقات.
قيادات الشؤون المدرسية في جولة ميدانية لمدارس ضرية
صحيفة التعليم الالكترونية : محافظة ضرية
قام سعادة المساعد للشؤون المدرسية أ.خالد بن جايز الحربي وبرفقه جميع رؤساء أقسام الشؤون المدرسية: شؤون المعلمين وخدمات الطلاب والتجهيزات المدرسية والتخطيط المدرسية والصحة المدرسية بزيارة وعمل جولة ميدانية في قطاع ضرية ، حيث كان باستقبالهم مدير مكتب التعليم في ضرية أ.فهد الشمري وجميع منسوبي المكتب. وافتتحت الجولة بزيارة لثانوية ضرية ثم ابتدائية ضرية ، ثم توجه الجميع إلى مكتب الأقسام النسائية حيث كان لقاء صوتيا عبر الدائرة مع المشرفات ومديرة المكتب للأقسام النسائية ، ثم توجه الجميع إلى التدريب التربوي لعقد لقاء مفتوح مع مشرفي المكتب استمع سعادة المساعد ورؤساء الأقسام للجميع من حيث الإيجابيات وتعزيزها وتذليل العقبات وعرض خدمات جميع أقسام الشؤون المدرسية لخدمة مدارس القطاع بنين وبنات ، كما نقل سعادة المساعد للزملاء في ضرية تحيات ودعم سعادة مدير التعليم لمكتب التعليم وتوجيهه بتقديم كافة الدعم والمساندة للمكتب والمدارس التابعة له.
قام سعادة المساعد للشؤون المدرسية أ.خالد بن جايز الحربي وبرفقه جميع رؤساء أقسام الشؤون المدرسية: شؤون المعلمين وخدمات الطلاب والتجهيزات المدرسية والتخطيط المدرسية والصحة المدرسية بزيارة وعمل جولة ميدانية في قطاع ضرية ، حيث كان باستقبالهم مدير مكتب التعليم في ضرية أ.فهد الشمري وجميع منسوبي المكتب. وافتتحت الجولة بزيارة لثانوية ضرية ثم ابتدائية ضرية ، ثم توجه الجميع إلى مكتب الأقسام النسائية حيث كان لقاء صوتيا عبر الدائرة مع المشرفات ومديرة المكتب للأقسام النسائية ، ثم توجه الجميع إلى التدريب التربوي لعقد لقاء مفتوح مع مشرفي المكتب استمع سعادة المساعد ورؤساء الأقسام للجميع من حيث الإيجابيات وتعزيزها وتذليل العقبات وعرض خدمات جميع أقسام الشؤون المدرسية لخدمة مدارس القطاع بنين وبنات ، كما نقل سعادة المساعد للزملاء في ضرية تحيات ودعم سعادة مدير التعليم لمكتب التعليم وتوجيهه بتقديم كافة الدعم والمساندة للمكتب والمدارس التابعة له.
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