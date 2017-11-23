بحضور سعادة مدير تعليم الرس الأستاذ سليمان الطعيسي ومشرف عام النشاط الثقافي في وزارة التعليم الاستاذ أحمد الجاسر
أختتمت على مسرح إدارة التعليم في محافظة الرس منافسات المسرح المدرسي ( المجموعة الثانية ) وحقق تعليم القصيم المركز الأول وجاء ثانياً تعليم الرس ومن ثم يتأهلان إلى التصفيات النهائية التي ستقام في مسرح تعليم عنيزة في وقت لاحق .
وضمت المجموعة الثانية مشاركة تسع إدارات تعليمية هي :
القصيم , الدوادمي , البكيرية , عفيف , المذنب , الزلفي , شقراء , المجمعة , الرس
وادت فرق الإدرات عروضها المسرحية على مسرح ادارة تعليم الرس وخضعت لتقييم فني دقيق من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض ضمت اساتذة ومتخصصين في المسرح والتأليف والاخراج المسرحي
وفي شأن تفصيلي حقق تعليم القصيم المركز الأول في افضل مؤثرات صوتية وأفضل إخراج وأفضل ديكور بينما حقق تعليم المجمعة جائزة افضل ممثل كما حقق تعليم الرس جائزة افضل نص مسرحي .
وفي ذات السياق تم تكريم جميع الوفود المشاركة واللجان والعاملين من قبل سعادة مدير تعليم الرس
تعليم القصيم وتعليم الرس يتأهلان لنهائيات المسرح المدرسي
صحيفة التعليم الالكترونية : القصيم
بحضور سعادة مدير تعليم الرس الأستاذ سليمان الطعيسي ومشرف عام النشاط الثقافي في وزارة التعليم الاستاذ أحمد الجاسر
بحضور سعادة مدير تعليم الرس الأستاذ سليمان الطعيسي ومشرف عام النشاط الثقافي في وزارة التعليم الاستاذ أحمد الجاسر
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