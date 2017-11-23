كرّم سعادة مدير التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي يوم الثلاثاء الماضي لجنة جائزة التميز الإداري بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين الأستاذ حمد الناصر والمساعد لشؤون تعليم البنات الأستاذة نورة الفرهود والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ خزعل العصيمي وجميع أعضاء اللجنة بقسمي البنين والبنات، وقد بدأ حفل التكريم بكلمة لمدير الجودة الشاملة ومنسق جائزة التميز الإداري الأستاذ محمد الحمد استعرض خلالها ملف الجائزة، وبيّن حجم العمل والجهد الذي قام به الزملاء في الأعوام السابقة، ثم ألقى مدير التعليم كلمة أشاد فيها بفريق التميز، والجهد الذي بذله الزملاء وأكد على أن جميع الأقسام تعمل مع فريق التميز بروح الفريق الواحد مشيراً إلى أن توثيق الجهود والممارسات وحفظها يعتبر من أهم أهداف الجائزة، وأن الهدف لا ينحصر في الحصول على الجائزة وإنما في تطوير التعليم والوصول إلى أعلى مستويات الجودة، وفي الختام كرَم مدير التعليم اللجان العاملة بجائزة التميز الإداري.
الطريقي يكرم لجان جائزة التميز الإداري بتعليم الزلفي
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