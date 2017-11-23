شهدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح مؤخراً ، فعاليات اليوم العالمي للطفل والمعرض المصاحب الذي أقامته إدارة رياض الأطفال بهذه المناسبة ، وبحضور عدد من القيادات التعليمية ومنسوبات الإدارات النسائية ، ورياض الأطفال .
وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال الأستاذة فوزية عزيز ، أن المعرض يهدف إلى التعريف بحقوق الطفل وتعزيز ذاته ، ومنح الحرية له في ممارسة ما يرغب من أنشطه ، وتوضيح البيئة المناسبة للطفل عن طريق الأركان التعليمية ، وتحقيق الشراكة المجتمعية بين الروضة والأسرة والمجتمع ” ارتقاء ” ، وتحقيق التواصل مع المؤسسات التعليمية ، والتعريف بالأساليب الحديثة لتربية وتعليم الطفل .
وأضافت عزيز ، إلى أنه شارك في إعداد المعرض وفعالياته أكثر من أربعين روضة أطفال من أبها ، وخميس مشيط ، وأحد رفيدة ، ووادي بن هشبل ، والمسقي ، واشتمل على عدد من المشاركات المجتمعية والتعليمية تمثلت في مشاركة الروضة الرابعة بأبها التي بينت فيها حقوق الطفل على الأسرة والمجتمع ، ومشاركة جامعة الملك خالد ” كلية طب الأسنان” ، والمركز الطبي ” كوزمولاين “، وحديقة الحيوان ، والفريق التطوعي “كان ياما كان” .