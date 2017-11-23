رأس مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، الاجتماع الأول للمجلس التعليمي للعام الدراسي الجاري , واستهل الجلسة أمين إدارات التعليم الأستاذ محمد بن ناصر ، من خلال استعراضه لتوصيات الجلسة السابقة ، عقب ذلك قدم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ورقة عمل عن تفعيل ساعة النشاط ، وورقة ثانية حول تمكين القيادة المدرسية لمديرة مكتب التعليم بأبها الأستاذ آمنة صيام ،وثالثة حول إنشاء وحدات بمكاتب التعليم للمناظرة لها في الإدارة العامة ، وورقة عمل رابعة للمعلم يحيى آل مسرع حول التوسع في النظام الفصلي للمرحلة الثانوية ، فيما قدمت المعلمة أمل الزيداني ورقة عن أهمية تعزيز مكانة المعلم, وفي الختام دار نقاش مفتوح حول عدد من المواضيع التعليمية والتربوية ، التي تهم الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس .
5 أوراق عمل في اجتماع المجلس التعليمي بعسير
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