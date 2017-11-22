أصيبت خمس معلمات وثلاث طالبات وطفل ظهر اليوم بإصابات متوسطة إلى طفيفة إثر اصطدام مركبة المعلمات بشاحنة من الخلف على طريق المزاحمية – الرياض بالقرب من مخرج 7. وكانت المعلمات والطالبات قد أنهين يومهن الدراسي وهن في طريق عودتهن إلى منازلهن بمدينة الرياض عندما تعرضت سيارتهن من نوع فان لحادث اصطدام بشاحنة. وقد تم نقل المصابات عن طريق فرق الهلال الأحمر بالمزاحمية وضرماء إلى مستشفى المزاحمية العام الذي أعلن حالة الاستنفار عقب تلقيه البلاغ وتم استقبال الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن حالات المعلمات والطالبات والطفل مستقرة وأن إصاباتهن جاءت في مجملها ما بين متوسطة إلى طفيفة. وقد باشر موقع الحادث مرور المزاحمية ودوريات أمن الطرق .
إصابة 5 معلمات و3 طالبات في حادث على طريق المزاحمية – الرياض
إصابة 5 معلمات و3 طالبات في حادث على طريق المزاحمية – الرياض
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
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