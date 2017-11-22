الحربي يتوج الفائزين في مسابقة قارئ مكة في عامها الأول

المحتوى السابق المحتوى التالي مساعد مدير مكتب التعليم بشمال جدة يقوم بزيارة تفقدية لمتوسطة الحسن بن علي