قام مساعد مدير مكتب التعليم بشمال جدة للشؤون التعليمية سعيد عبدالفتاح بزيارة تفقدية صباح اليوم الأربعاء لمدرسة الحسن بن علي المتوسطة التابعة للمكتب برفقة المشرف التربوي سالم رزيق, وذلك للوقوف على سير الحركة التعليمية.
وكان في استقبالهما القائد المدرسي مسفر بن عبدالله الغامدي ووكلاء المدرسة والإداريين والمعلمين، وأطلعوا خلالها على حضور الطلاب والمعلمين واطمئنوا على سلامة المبنى المدرسي، وذلك عقب قرار التعليق الذي شمل كافة مدارس المحافظة أمس الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة وأسفرت عن سقوط الأمطار التي أحدثت أضراراً مادية في بعض الأماكن.
يذكر أن تلك الزيارة جاءت بتوجيهات من المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي لكافة المكاتب والمراكز التعليمية , وحثهم بتكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة عودة الدراسة للمدارس بشكلها الطبيعي.
من جهته ثمن القائد المدرسي لمساعد مدير مكتب التعليم بشمال جدة هذه الزيارة، عقب أن أبدى إعجابه وتقديره للمدرسة والعاملين فيها وما قدمه للطلاب من تحفيز بعد أن طالب بمنحهم شهادات شكر على حرصهم وحضورهم.