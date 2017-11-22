تتواصل منافسات الفرق المسرحية التعليمية المشاركة في مشروع منافسات المسرح المدرسي، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بمشاركة تسع مناطق تعليمية، وذلك بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين ماجد القعير، ومدير إدارة النشاط الثقافي بالوزارة عبدالعزيز السراء .
وبدأت إدارة تعليم المنطقة الشرقية أولى العروض المسرحية بعرض مسرحي، بعنوان « الإنسان هو الإنسان» ثم تلتها جلسة نقدية . وبعد استراحة قصيرة انطلق العرض الثاني من إدارة تعليم المدينة المنورة، بعنوان «على الهامش» ، ثم عرض تعليم القريات بعنوان «السوق».
من جانبه عبر مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك د. عبد الله الحارثي، عن سعادته باستضافة تعليم تبوك لهذه الفعالية، متفائلاً بأن يجد هذا الحراك الثقافي الذي تشهده المنطقة نجاحاً مميزاً . يذكر أن تسع إدارات تعليمية تشارك في المنافسات هي: المدينة المنورة، والشرقية والأحساء، الجوف، الحدود الشمالية، حفر الباطن، حائل، والقريات، بالإضافة لتبوك.
بمشاركة تسع مناطق :
تواصل فعاليات منافسات المسرح المدرسي بتبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
تتواصل منافسات الفرق المسرحية التعليمية المشاركة في مشروع منافسات المسرح المدرسي، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بمشاركة تسع مناطق تعليمية، وذلك بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين ماجد القعير، ومدير إدارة النشاط الثقافي بالوزارة عبدالعزيز السراء .
تتواصل منافسات الفرق المسرحية التعليمية المشاركة في مشروع منافسات المسرح المدرسي، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بمشاركة تسع مناطق تعليمية، وذلك بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين ماجد القعير، ومدير إدارة النشاط الثقافي بالوزارة عبدالعزيز السراء .
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