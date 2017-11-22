التقى مدير إدارة التعليم بمحافظة الرس سليمان بن عبد الله الطعيسي مديري ورؤساء الأقسام المرتبطة بسعادته صباح أمس الثلاثاء 1439/3/3 في قاعة مكتب المساعد للشؤون التعليمية أ/سليمان بن محمد السحيم.
وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور، بعدها أكد على أهمية الوقت ومرونته في تنظيم الأولويات؛ والإعداد الجيد الذي يسبق كل لقاء دوري خلال العام الدراسي الحالي، مثمناً التعاون السابق بين القيادات لتجاوز العديد من العقبات خلال المراحل السابقة، كما ركز على عدة نقاط تسبق الاجتماعات الدورية القادمة للمشاركة في صنع القرارات، موضحاً أن القيادة التحويلية هي أسلوب العصر وأن الأمة تنهض بالقيادة، ووجوب صناعة برنامج للعمل، وأن هناك اجتماعات تنبثق وتحمل بين طياتها العديد من المبادرات.
فيما تواصلت المداخلات؛ حيث ذكر المساعد للشؤون التعليمية سليمان السحيم أهمية ممنهجة اللقاءات لتأسيس امتداد مرحلة قادمة وكذلك أهمية المرونة مع الزملاء في اللقاءات والعمل على التفريق بين الإنجاز والمهمة، مبيناً التطورات التي تمر بها إدارة التعليم بمحافظة الرس وتتزامن مع استضافة العديد من المسابقات الرياضية والمسرحية على مستوى الوزارة؛ مما يستوجب على كل رئيس أو مدير استشعار المسؤولية تجاه العمل.
في حين أكد رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام المكلف برئاسة لجنة حصر إنجازات الإدارة د.فهد محمد العايد على أهمية توثيق المنجزات لدى كل قسم من أقسام الإدارة, بغرض حصرها وإخراجها في تقرير ختامي ينشر في جميع وسائل الإعلام كما سلط الضوء على معايير الإنجاز التي سيتم اعتمادها في هذا الشأن.