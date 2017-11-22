الطفولة كلمة واحدة تحمل عالماً قائما بحد ذاتة هو عالمنا نتميز به لبراءة وطيبة قلب كل طفل بعيد عن انشغالات الحياة ومن هذا المنطلق احتفلت روضة الطوال في يوم الاثنين 2/3/1439 بيوم الطفولة العالمي وهو يوم يتم فية التعريف بحقوق الطفل والاعتراف بها
والتعرف على امالهم واحلامهم وطموحاتهم وتحفيزهم لتحقيقها والسعي ورائها لان الاطفال هم اثمن كنز واعظم سعادة في كل المجتمعات لذلك يجب التذكير بإحترام حقوقهم في الحياة وحمايتهم من العنف الجسدي والنفسي وفي ختام الحفل تم توزيع الهدايا على الاطفال حيث تم رسم الفرحة والسعادة على وجوة الاطفال وكل عام وجميع اطفال العالم بخير