نفذت روضه الطوال مؤخراً بالشراكه المجتمعية مع الاسره والمجتمع بدعوه الجدات وتعريف الاطفال بالتراث قديما للمستوى الثالث في معرض يجمع ادوات التراث التقليدي المحلي.
ونفذ معلمات وامهات المستوى الثاني مشروع مسانده الاطفال والطالبات الايتام بالروضه والابتدائيه الثانيه بالطوال وتقديم الهدايا لهم
وقدمت قائده الروضه : هدى حمد نايف الشكر الجزيل للمنسوبات والامهات
” الجدات ” يتعرفنا على التراث التقليدي بروضة الطوال
” الجدات ” يتعرفنا على التراث التقليدي بروضة الطوال
صحيفة التعليم الالكترونية : جازان
نفذت روضه الطوال مؤخراً بالشراكه المجتمعية مع الاسره والمجتمع بدعوه الجدات وتعريف الاطفال بالتراث قديما للمستوى الثالث في معرض يجمع ادوات التراث التقليدي المحلي.
نفذت روضه الطوال مؤخراً بالشراكه المجتمعية مع الاسره والمجتمع بدعوه الجدات وتعريف الاطفال بالتراث قديما للمستوى الثالث في معرض يجمع ادوات التراث التقليدي المحلي.
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