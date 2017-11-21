أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمشروع مجتمع القيم النبوية فعاليات المشروع لهذا العام الدراسي 38/ 1439هـ بالقيمة الجديدة ” محبة الله جل جلاله” تحت شعار:( بحبك ربي أحيا )، يوم الاثنين الموافق: 3/ 2/ 1439هـ بمكتب التعليم بشرق مكة، بحضور 50 قائداً تربوياً.
ويهدف اللقاء إلى تعريف جميع قادة المدارس بمكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ” بمفاهيم القيمة الجديدة ووسائل تفعيلها في الميدان التربوي “، حيث سيستهدف المشروع بهذه القيمة جميع طلاب وطالبات التعليم بمكة المكرمة.
وأوضح المدير التنفيذي للمشروع الدكتور عبد الكريم بن عوض السلمي في اللقاء التعريفي بالمشروع مسمى القيمة الجديدة لهذا العام “محبة الله جل جلاله” وشعارها ” بحبك ربي أحيا “، كما استعرض الحقيبة التدريبية وما اشتملت عليه من برامج معدة مسبقاً من قبل لجان متخصصة؛ حيث احتوت الحقيبة على ” الدليل العلمي، والكلمات الإذاعية، والأنشطة العملية، والآداب الأسبوعية، والمسابقات العامة.
يُذكر أن هذا اللقاء التعريفي بالمشروع سيتم تنفيذه تباعاً في جميع المكاتب التعليمية الأخرى بتعليم مكة المكرمة؛ ليستهدف جميع قادة المدارس بالمدارس التابعة لها.
بحضور 50 قائداً تربوياً، تعليم مكة يُطلق مشروع مجتمع القيم النبوية ب” محبة الله جل جلاله “
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمشروع مجتمع القيم النبوية فعاليات المشروع لهذا العام الدراسي 38/ 1439هـ بالقيمة الجديدة ” محبة الله جل جلاله” تحت شعار:( بحبك ربي أحيا )، يوم الاثنين الموافق: 3/ 2/ 1439هـ بمكتب التعليم بشرق مكة، بحضور 50 قائداً تربوياً.
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمشروع مجتمع القيم النبوية فعاليات المشروع لهذا العام الدراسي 38/ 1439هـ بالقيمة الجديدة ” محبة الله جل جلاله” تحت شعار:( بحبك ربي أحيا )، يوم الاثنين الموافق: 3/ 2/ 1439هـ بمكتب التعليم بشرق مكة، بحضور 50 قائداً تربوياً.
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