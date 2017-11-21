شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية في اللقاء الإلكتروني للإدارة النسائية لمشرفي ومشرفات التجهيزات المدرسية على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالوزارة، وذلك يوم الاثنين الموافق: 2/ 3/ 1439هـ عن طريق نظام الاجتماعات المرئية، بحضور مدير المختبرات المدرسية بجهاز الوزارة الأستاذ عبدالعزيز الجضعي، ومدير إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم مكة الأستاذ خالد الغامدي، والمساعد الأستاذ عبدالله النفيعي ورؤساء الأقسام، وجميع مشرفي ومشرفات إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم مكة المكرمة.
حيث افتتح اللقاء بكلمة لمدير عام التجهيزات المدرسية الدكتور أحمد الدندني، استعرض فيها تجهيز المدارس وتطوير المختبرات المدرسية، فكلمة لمديرة الإدارة النسائية الأستاذة حصة محمد الرديني، بعد ذلك طُرحت العديد من أوراق العمل؛ شملت المشاريع والمبادرات التي تخدم بيئة المختبرات المدرسية لجميع محاور اللقاء، حيث تناول المحور الأول؛ توحيد إجراءات العمل بإدارات وأقسام التجهيزات المدرسية بإدارات التعليم من خلال ورقة بعنوان” دليل الجودة للتجهيزات المدرسية” قدّمها الأستاذ سلطان إبراهيم الغامدي، وذلك لبناء النظام المؤسسي بإدارة التجهيزات المدرسية ومهامه وخصائصه ومراحله، ثم قدّمت مساعدة مدير إدارة التجهيزات المدرسية بإدارة تعليم الرياض الأستاذة نهلة بنت نايف الجشعم تجربة عن إعداد الأدلة التنظيمية والإجرائية استعرضت خلالها التجربة وصورة مجملة للأدلة، وتطرقت أيضاً لأهدافها وخطوات إعدادها وإصداراتها ومحتوياتها ووصف عناصرها.
وتناول المحور الثاني تطوير وتوحيد استمارات المتابعة والزيارات الإشرافية بالميدان، تناولت فيه الأستاذة نبيلة يوسف الداعور مشرفة العموم بالإدارة العامة للتجهيزات مقترحاً لاستمارة الزيارة الاشرافية كأداة عمل تطويرية، أوضحت فيها محتوياتها ومحاورها وأنواع الزيارات الاشرافية وتوصيفها، ونماذج من بعض المواقف أثناء الزيارة الاشرافية، فيما شاركت الأستاذة ندى ناصر القرزعي مشرفة المختبرات المدرسية بإدارة تعليم عنيزة بورقة عمل عن ” أهمية تفعيل وتطوير استمارات الزيارات الإشرافية بالميدان”. ثم مشاركة لمشرفة المختبرات المدرسية بإدارة تعليم صبيا الأستاذة آمنة سهلان القبي بعنوان “منظومة المختبرات المدرسية الإلكترونية”. تلا ذلك المحور الثالث الذي اشتمل على المبادرات المتميزة في إدارات التجهيزات المدرسية بالمناطق والمحافظات، حيث تناول مقدموه عدداً من المبادرات للبرامج التقنية الحاسوبية في تجهيز المدارس في الميدان التعليمي.
فيما كان المحور الأخير عن تفعيل دور مشرفات المختبرات المدرسية ومراكز مصادر التعلم، حيث قُدمت فيه ثلاثة أوراق عمل تناولت البرامج التي تسهم في تفعيل المشرفات في تحسين بيئة العمل المدرسي.
وفي ختام اللقاء – الذي تخللته عدد من مداخلات مشرفي ومشرفات المختبرات ومراكز مصادر التعلم وتقنيات التعليم من مختلف مناطق ومحافظات المملكة- شكر الدكتور أحمد الدندني كافة الحضور والمشاركين من مختلف الإدارات التعليمية، ووعد بدراسة مقترحاتهم ومرئياتهم، وأخذها بعين الاعتبار.