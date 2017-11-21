تشارك كشافة ثانوية الفلاح بتعليم مكة في منافسات التميز الكشفي التي تنظمها وزارة التعليم وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بمشاركة قرابة الـ300 كشاف وقائد يمثلون 46 إدارة تعليمية، وذلك من مقر مركز الأمير محمد بن سعود الكشفي بمدينة الباحة وذلك لتقديم مشاريعها الثلاثة في محور وطن طموح مشروع “وطني مسؤوليتي” وفي محور اقتصاد مزدهر مشروع “ترشيد الطاقة” وفي محور مجتمع حيوي مشروع ” السلامة المرورية”
وقد سبق أن حقق أشبال (اﻻبتدائية) الفلاح وفتيان(المتوسطة) الأمير ماجد بن عبدالعزيز المركز الأول في هذه المنافسة فيما تشارك المرحلة الثانوية في هذه المنافسة سعياً لتحقيق الثلاثية الكشفية .
وأفاد رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم مكة زياد قدير أن أعضاء الوفد من ثانوية الفلاح قد تأهلوا لتلك المنافسات بعد أن حققوا المركز الأول في المنافسات المحلية على مستوى مكاتب التعليم بمكة وإن الفرق المشاركة تتنافس لتحقيق أهداف المشروع المنشودة ،التي تتضمن ثلاثة محاور رئيسة تتحقق من خلالها مضامين الرؤية الوطنية الطموحة تبدأ من وطن الطموح الذي يشمل مجالات العلم الوطني والأمن التقني ووطني مسؤوليتي، واقتصاد مزدهر تتمثل في حفظ النعمة وترشيد الطاقة ومهارات التسوق، ومجتمع حيوي يتمثل في الارتباط الأسري ومشروبات الطاقة والسلامة المرورية والتعصب الرياضي وكذلك عدد من التطبيقات الكشفية مؤملاً أن تسهم تلك المبادرات في بناء الاتجاه الايجابي لدى المشاركين نحو مجتمعهم ووطنهم.
وقال إن هذه المنافسات تهدف إلى تنمية الشخصية المتكاملة للكشاف بتعزيز مهارات التفاعل الايجابي مع الحياة ضمن إطار المشروع الكشفي العالمي رسل السلام حيث يتنافسون في تقديم أفضل المبادرات التي تحقق رؤية المملكة 2030 ، على أن تُجسد تلك المبادرات الطرق والأساليب والفنون والتقاليد الكشفية المكتسبة من أنشطة الوحدة الكشفية، ويتم البدء بتطبيقها في المجتمع المدرسي والحي والمجتمع المحلي، إضافة إلى عرضها في المجتمع الافتراضي ضمن فضاءات شبكات التواصل الاجتماعي الالكترونية.
وتمنى قدير أن يحقق كشافة ثانوية الفلاح أن يحققوا المركز الأول ويضيفوا تميزاً آخر لكشافة تعليم مكة في ظل ما تجده من دعم ومتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي.