دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم بمكتبه رابط التصويت لاختيار قائد وقائدة مدرسة صنعوا الفرق في عملهم المدرسي. وقال السالم إن إعطاء المجتمع فرصة لمزيد من التفاعل والمشاركة مع الإدارة يعتبر أحد صور التكريم للمتميزين من القادة الذين صنعوا الفرق في عملهم المدرسي ولاحظ المجتمع ذلك. ودعا السالم المجتمع للمشاركة في التصويت لمن يرونه الأفضل وفق معايير التميز في صناعة الفرق في العمل المدرسي داخل المجتمع المدرسي والمحلي.
من جانبه، طالب مدير إدارة الجودة الشاملة الأستاذ سلمان بن إبراهيم القايد منسوبي التعليم والمجتمع المحلي للمشاركة بالتصويت من خلال الرابط https://goo.gl/F7dmuR وقال إن هذا التصويت يأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي للجودة في التعليم الذي ينطلق يوم الأربعاء 11/3/1439هـ تحت شعار “القيادة التربوية .. تصنع الفرق”. مضيفاً إلى أن جودة القيادة التربوية تعد من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها المملكة لتحقيقها من خلال رؤيتها الوطنية، مشيراً إلى أن أخر يوم للمشاركة بالتصويت يوم الاثنين المقبل.
إدارة “تعليم الجوف” تتيح التصويت لأفضل قائد وقائدة مدرسة صنعوا الفرق
صحيفة التعليم الإلكترونية : الجوف
دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم بمكتبه رابط التصويت لاختيار قائد وقائدة مدرسة صنعوا الفرق في عملهم المدرسي. وقال السالم إن إعطاء المجتمع فرصة لمزيد من التفاعل والمشاركة مع الإدارة يعتبر أحد صور التكريم للمتميزين من القادة الذين صنعوا الفرق في عملهم المدرسي ولاحظ المجتمع ذلك. ودعا السالم المجتمع للمشاركة في التصويت لمن يرونه الأفضل وفق معايير التميز في صناعة الفرق في العمل المدرسي داخل المجتمع المدرسي والمحلي.
دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم بمكتبه رابط التصويت لاختيار قائد وقائدة مدرسة صنعوا الفرق في عملهم المدرسي. وقال السالم إن إعطاء المجتمع فرصة لمزيد من التفاعل والمشاركة مع الإدارة يعتبر أحد صور التكريم للمتميزين من القادة الذين صنعوا الفرق في عملهم المدرسي ولاحظ المجتمع ذلك. ودعا السالم المجتمع للمشاركة في التصويت لمن يرونه الأفضل وفق معايير التميز في صناعة الفرق في العمل المدرسي داخل المجتمع المدرسي والمحلي.
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