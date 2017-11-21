دشن مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، فعاليات اليوم العالمي للطفل والمعرض المصاحب، الذي أقامته إدارة رياض الأطفال بالإدارة.
واطلع آل كركمان والوفد المرافق له على مقتنيات المعرض الذي أعد بهذه المناسبة ، فيما قدم شكره للقائمات على تنفيذ هذه الفعالية ، والعناية الكبيرة بمثل هذه المناسبة ، التي تخص الأطفال وتعنى بيومهم العالمي .
من جهة ثانية زارت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الأستاذة نورة آل مفرح صباح اليوم ، معرض اليوم العالمي للطفل ، فيما قدمت مديرة إدارة رياض الأطفال الأستاذة فوزية عزيز شرحا عن مقتنيات المعرض ، وأوضحت بأن دور رياض الأطفال هو تكريس الجهود لتعليم الطفل وتعزيزه وحمايته ، وأضافت بأن المعرض يوافق اليوم العالمي للطفل ويهدف الى التعريف بأساليب تربية وتعليم الطفل التربوية الحديثة ، وشارك في إعداده 40 روضة من تعليم المنطقة ، مشيرة إلى أن المعرض يهدف إلى التعريف بحقوق الطفل وتعزيز ذاته ، مع منح الحرية له في ممارسة ما يرغب من أنشطه ، وتوضيح البيئة المناسبة للطفل عن طريق الأركان التعليمية ، وتحقيق الشراكة المجتمعية بين الأسرة والروضة والمجتمع ” ارتقاء ” وتحقيق التواصل مع المؤسسات التعليمية .