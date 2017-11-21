شهد مدير مكتب التعليم بأحد رفيدة الأستاذ حامد الشمراني ، لقاء منسقي الموهوبين ، بمركز التطوير المهني بالمحافظة ، بحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن مستور .
وأشاد الشمراني ، بدور منسقي الموهوبين في اكتشاف المواهب لدى الطلاب وتعزيزهم وتمكينهم من تطوير مواهبهم وتقديمهم كنماذج مشرفة وسفراء للموهبة في مجتمعاتهم .
وناقش اللقاء أبرز البرامج والمسابقات المقدمة في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين ، واشتمل على ورشة عمل بعنوان ” آلية تفعيل برامج الموهوبين ” ، ناقشت العقبات والتحديات التي تواجه المنسقين في الميدان و المهام والأعمال المناطة بهم ، وآلية تقييم أداء المدارس ، و كيفية تسجيل الطلاب ، داعيًا إياهم إلى نشر ثقافة المشروع في الميدان .
من جهة أخرى تم تكريم الطالب بمدرسة جرش الابتدائية تميم بن سعد آل دايل ، الفائز بالمركز الأول في المسابقة الوطنية للغة العربية ( فرع التهجئة ) ، والطالب ثامر إبراهيم عسيري بابتدائية المعرفة لتحقيقه مركزا متقدما في ذات المسابقة ، وذلك على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير .