فعّلت وزارة التعليم أمس الاثنين ، الرابط الجديد لخدمات نظام “فارس” للخدمات الذاتية،https://sshr-exa.moe.sa.
وبعثت الوزارة، عن طريق مركز الاتصال 19996، رسائل sms تتضمن الرابط الجديد لطالبي خدمات النظام بعد توقف العمل في البوابة الإلكترونية للنظام منذ أربعة أيام, بغرض أعمال الصيانة والتحديث.
وجاء في نص الرسالة: “تواصل” عزيزي المستفيد بإمكانك الدخول على نظام فارس من خلال الرابط التالي: https://sshr-exa.moe.sa، شاكرين اتصالكم بوزارة التعليم.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت، الخميس، عن توقف خدمات نظام “فارس” للخدمات الذاتية؛ بسبب أعمال التحديث والصيانة.
وبحسب ما ورد في البوابة الإلكترونية، قالت الوزارة إن البرنامج سيعيد تفعيل الخدمات ابتداءً من صباح يوم الاثنين.
وألزمت الوزارة منسوبيها من المعلمين والإداريين في المدارس باعتماد نظام “فارس” للخدمات الذاتية، وإيقاف العمل الورقي نهائياً فيما يخص الإجازات والتقاعد والغياب.