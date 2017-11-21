كرّم سعادة محافظ الزلفي الأستاذ مسفر الضويحي في مقر المحافظة يوم أمس الاثنين كشافة تعليم الزلفي المشاركين في حج عام 1438هـ بحضور سعادة أ.د.عبدالله الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية وسعادة مدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي والمساعد لشؤون تعليم البنين الأستاذ حمد الناصر ورئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ عبدالرحمن الرومي ومشرف الإعلام التربوي الأستاذ عيد الذويخ، حيث افتتح برنامج التكريم بالقرآن الكريم ثم كلمة الطلاب للطالب فهد الضويحي، بعدها كلمة للقائد الكشفي محمد الرويشد الذي استعرض خلالها إنجازات الكشافة في الحج، بعدها ألقى مدير التعليم كلمة أشاد فيها بجهود الكشافة وتحقيقهم عدد من أوسمة التميز، وإسهامات النشاط الكشفي في كثير من المجالات وما يغرسه من قيم فاضلة في أبنائنا الطلاب، كما قدّم رئيس جمعية الكشافة التهنئة لكشافة تعليم الزلفي لتميزهم، وماحضوا به من شرف مقابلة سمو وزير الداخلية مؤكداً على أن هذا التميز سبقه برنامج إعداد مكتمل من قبل النشاط الكشفي، كما شكر سعادة المحافظ الكشافة وهنأهم بمشاركتهم لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، مثمناً الدور الذي تقوم به جمعية الكشافة في الحج، ومؤكداً على أن التقدير الذي منحهم إياه سمو وزير الداخلية سيكون حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء، وفي الختام تم تكريم الطلاب بوسام جمعية الكشافة.
الضويحي يكرّم كشافة تعليم الزلفي المشاركين في الحج
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