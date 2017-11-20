وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بتعليق الدراسة في مدارس مراكز محافظات ضباء والوجه وأملج فقط وذلك ليوم غدٍ الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية التي تشهدها هذه المراكز ، وذلك وفق ماورد من تقارير عن الحالة الجوية من الجهات الحكومية المختصة.
وأكد مدير التعليم على أن تعليق الدراسة لايشمل المدارس داخل المحافظات الثلاث بل تستمر الدراسة كما في بقية مدارس المنطقة.
تعليم تبوك يعلق الدراسة في مراكز ضباء والوجه وأملج ليوم غدٍ الثلاثاء
تعليم تبوك يعلق الدراسة في مراكز ضباء والوجه وأملج ليوم غدٍ الثلاثاء
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بتعليق الدراسة في مدارس مراكز محافظات ضباء والوجه وأملج فقط وذلك ليوم غدٍ الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية التي تشهدها هذه المراكز ، وذلك وفق ماورد من تقارير عن الحالة الجوية من الجهات الحكومية المختصة.
وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بتعليق الدراسة في مدارس مراكز محافظات ضباء والوجه وأملج فقط وذلك ليوم غدٍ الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية التي تشهدها هذه المراكز ، وذلك وفق ماورد من تقارير عن الحالة الجوية من الجهات الحكومية المختصة.
لا يوجد وسوم
0 184
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/253263/