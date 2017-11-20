أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن تعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء الموفق ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ في كافة المدارس بمحافظتي ينبع والعيص والقطاعات التعليمية التابعة لها، بناء على التحذيرات الواردة من الدفاع المدني و هيئة الأرصاد وحماية البيئة بسبب الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.
تعليق الدراسة غداً الثلاثاء في محافظتي ينبع والعيص والقطاعات التعليمية التابعة لها
تعليق الدراسة غداً الثلاثاء في محافظتي ينبع والعيص والقطاعات التعليمية التابعة لها
صحيفة التعليم الإلكترونية: ينبع - عطية الكحيلي
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