أعلنت إدارة تعليم الطائف عن تعليق الدراسة غدا الثلاثاء في الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا، رنية، والخرمة، والمويه، وتربة وميسان بسبب الأحوال الجوية.
وأوضح المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي بأن التعليق جاء حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.
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أعلنت إدارة تعليم الطائف عن تعليق الدراسة غدا الثلاثاء في الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا، رنية، والخرمة، والمويه، وتربة وميسان بسبب الأحوال الجوية.
وأوضح المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي بأن التعليق جاء حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.
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