اصدر معالي مدير جامعة الحدود الشمالية أ/د سعيد بن عمر ال عمر قراراً بتكليف سعادة عميد كلية المجتمع برفحاء الدكتور مقبل بن عايد العنزي بالعمل وكيلاً لعمادة تطوير التعليم الجامعي لفرع الجامعة برفحاء بالإضافة إلى عمله.
وأعرب الدكتور مقبل عن خالص شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على هذه الثقة الغالية ودعم معاليه لكل ما من شأنه الارتقاء بالتطوير الجامعي .
الدكتور ” العنزي ” وكيلاً لعمادة تطوير التعليم الجامعي برفحاء
الدكتور ” العنزي ” وكيلاً لعمادة تطوير التعليم الجامعي برفحاء
صحيفة التعليم الالكترونية : عرعر
اصدر معالي مدير جامعة الحدود الشمالية أ/د سعيد بن عمر ال عمر قراراً بتكليف سعادة عميد كلية المجتمع برفحاء الدكتور مقبل بن عايد العنزي بالعمل وكيلاً لعمادة تطوير التعليم الجامعي لفرع الجامعة برفحاء بالإضافة إلى عمله.
اصدر معالي مدير جامعة الحدود الشمالية أ/د سعيد بن عمر ال عمر قراراً بتكليف سعادة عميد كلية المجتمع برفحاء الدكتور مقبل بن عايد العنزي بالعمل وكيلاً لعمادة تطوير التعليم الجامعي لفرع الجامعة برفحاء بالإضافة إلى عمله.
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