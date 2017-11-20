ترأس سعادة مدير التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي اللجنة الفرعية لجائزة التعليم للتميز في قطاعي البنين والبنات بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين حمد الناصر والمساعد لشؤون تعليم البنات نورة الفرهود ومدير الإشراف التربوي خالد المعتق ومديرة الإشراف التربوي منيره البقمي، ومدير الجودة الشاملة ومنسق جائزة التميز الإداري محمد الحمد وجميع أعضاء اللجنة حيث قدم منسقو الجائزة تقريراً حول ما تم إنجازه للدورة التاسعة وللتميز الإداري ثم تحدث مدير التعليم مقدماً شكره للعاملين في الجائزة وبارك حصول تعليم الزلفي على عدد من المقاعد ضمن العشرة الأوائل لجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة، موضحاً بأن هذا المنجز يقف خلفه فرق عمل تتكامل مع بعضها نحو التميز المنطلق من الشمولية والمعيارية والمهنية لكل الفئات مع الدعم وتذليل العوائق أمام المشاركين والعمل على زرع ثقافة الاعتماد على القوائم والمعايير والبيانات، وأشار إلى أهمية التحفيز للعاملين في الميدان باعتباره من أهم الدوافع التي تحرك المشاعر وتستنهض الهمم، وأكد على وجوب توثيق الأعمال في الميدان التعليمي والتربوي وأن ذلك يسهم في حفظ الحقوق والممارسات ويساعد على حصر الأعمال والمنجزات، كما قدّم الطريقي شكره لمنسق الجائزة الأستاذ سعود السيف، ولمنسقة الجائزة عواطف المطيري ولجميع فريق العمل المتميز الذي كان يقف خلف هذه الإنجازات، وبعد ذلك فتح المجال للمداخلات، ودونت التوصيات في ختام اللقاء.
الطريقي يترأس اللجنة الفرعية لجائزة التعليم للتميز
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