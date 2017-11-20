نيابة عن سعادة مدير التعليم بمحافظة الزلفي افتتح المساعد لشؤون تعليم البنين الأستاذ حمد الناصر مؤخرا بمتوسطة الأمير سلطان معرض “هشاشة العظام” بحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ خزعل العصيمي وأخصائي التغذية بمستشفى الزلفي الأستاذ سعد الدهش، والدكتور عبدالرقيب الزريقي أخصائي جراحة العظام، وعدد من رؤساء الأقسام وقادة المدارس، وبعد قص الشريط تجول الناصر بجنبات المعرض مستمعاً إلى شرح من قبل الطلاب عن هشاشة العظام وأسبابه والوقاية منه، كما شاهد ركن الرسم والذي استعرض خلاله الطلاب بعض الرسومات التعبيرية عن الأغذية الصحية، وكذلك اطلع والحضور على ركن الأغذية المفيدة، كما احتوى المعرض على عدد من المطبوعات والأفلام التوعوية، كما قدّم رائد النشاط الأستاذ خالد المسعود نبذة عن أهداف المعرض حيث أشار إلى أهمية التعريف بهشاشة العظام وخطره وأسبابه والوقاية منه، وفي الختام قدّم الناصر شكره لقائد المدرسة الأستاذ عبدالرحمن الحجاب وللنشاط الطلابي وللشؤون الصحية ولمستشفى الزلفي على دعمهم وجهودهم متمنياً أن يحقق المعرض أهدافه المرسومة.
الناصر يفتتح معرض هشاشة العظام بتعليم الزلفي
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