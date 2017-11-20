اختتمت إدارة التدريب التربوي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، برنامج إعداد المدربين ، بمركز التطوير المهني بخميس مشيط ، والذي استمر لمدة خمسة أيام , وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث الأستاذ عبدالله آل مشدود ، أن البرنامج يأتي في إطار توطين التدريب في المدارس المستهدفة ، وتمكينها من تحديد الاحتياج ، وبناء الخطة التدريبية وتنفيذها ، مشيرا إلى أنه استهدف منسقي التدريب في مشروع ” مكّن ” ، ونفذه كل من الأستاذين فواز الشهري ، و محمد القرني من جانبه استضاف مركز التطوير المهني في المحافظة ، برنامجا تدريبيا لفرع هيئة الإحصاءات العامة بمنطقة عسير .
اختتام برنامج “مكّن” بتعليم خميس مشيط
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