بحضور سعادة مدير التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ خزعل العصيميوعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام بالتعليم احتفت إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم بتكريم المتعاونين مع التجهيزات في الاستعداد للعام الدراسي الحالي، حيث قدم في بداية الاحتفاء مدير التجهيزات المدرسيةالأستاذ عبدالعزيز العثمان تقريراً مرئياً عن الاستعداد للعام الدراسي من بداية انطلاق الدراسة وحتى نهاية شهر محرموأشار خلال تقديم العرض إلى حرص التجهيزات على تزويد المدارس بما يلزم من الوسائل والمواد التعليمية، وإجراءعمليات الصيانة اللازمة للأجهزة والآلات التعليمية، وتقديم البرامج التي تسهم في الحفاظ على مستوى مرتفع منالفاعلية، كما قدّم مشرف مصادر التعلم الأستاذ عبدالرحمن الطريقي شرحاً للقاعة الافتراضية وأهميتها في تقديم الخدماتالتعليمية لقسمي البنين والبنات، وأبرز اللقاءات التي تمت عبرها، وفي الختام كرّم مدير التعليم المتعاونين مع التجهيزات،كما أثنى على عطائهم وتعاونهم المثمر، وحرصهم على سرعة تنفيذ الأعمال والذي انعكس على اكتمال الاستعداد للعامالدراسي
مدير تعليم الزلفي يكرم المتعاونين مع التجهيزات المدرسية
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