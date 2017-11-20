كرمت إدارة مدرسة متوسطة الإمام قالون لتحفيظ القرآن الكريم بتعليم احد رفيدة الطلاب المتفوقين خلال الفترة الأولى وذلك بحضور قائد المدرسة الأستاذ علي عبدالله ال محرق ووكيل المدرسة الأستاذ عبدالله درهم والمرشد الطلابي الأستاذ محمد سعيد مستور ومنسوبو المدرسة ، حيث سُلمت للطلاب شهادات شكر وتقدير وجوائز بهذه المناسبة .
وقد أكد قائد المدرسة الأستاذ علي عبدالله ال محرق انه انطلاقا من حرص المدرسة على توفير بيئة تعليمية دافعة ومحفزة للتعليم وتشجيع الطلاب على التحصيل ، نتقدم بالتهنئة والمباركة للمتفوقين وأن هذا ثمرة جهد مبارك في الفترة الماضية .
وبين أن هذا الدعم والتحفيز هو منهج في ديننا الحنيف وذكر بعض الأمثال لدعم وتحفيز النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وكيف كان له الأثر الطيب على نفوسهم ثم دعا للجميع بالتوفيق ، وطالبهم بالاستمرار وزيادة الجهد للحصول على اعلى الدرجات ، ثم أختتم كلمته بجزيل الشكر والعرفان لزملائه المعلمين على جهودهم المستمرة .