ضمن إطار خطة الإشراف التربوي (بنات) المنبثقة من منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي، و بالتعاون مع قسم التدريب التربوي، نظم قسم الإشراف التربوي ورشة تدريبية بعنوان ( مؤشرات الأداء الكمية والنوعية وفق المنظومة ) وذلك يوم الأربعاء ١٩ صفر ١٤٣٩هـ بالقاعات التعليمية. نفذت الورشة أخصائية التقويم الأستاذة مها بنت سعد الحربي بحضور ٣٣ قائدة.
ومن خلال الورشة تم مناقشة مستجدات مجالات المنظومة، بالإضافة إلى مؤشرات كل مجال وضوابطه. ومن ثم تم استعراض آلية عمل برنامج مكّن الإلكتروني.
وأفادت أخصائية التقويم الأستاذة مها الحربي أن الهدف من المنظومة هو التطوير والارتقاء بالعمل الإشرافي والمدرسي وذلك من خلال العمل بسياسة المؤشرات. وأضافت : أن المنظومة بإصدارها الخامس ركزت على أثر المعلم والمدرسة على سلوك و تحصيل الطالب. بالإضافة إلى الأداء الفني للمعلم وبطاقة متابعة التعليم النشط. كما ركزت على الانضباط والنمو المهني للمعلمين والقادة.
” مؤشرات الأداء ” ورشة تدريبية لقائدات مدارس الرس
صحيفة التعليم الالكترونية : الرس
ضمن إطار خطة الإشراف التربوي (بنات) المنبثقة من منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي، و بالتعاون مع قسم التدريب التربوي، نظم قسم الإشراف التربوي ورشة تدريبية بعنوان ( مؤشرات الأداء الكمية والنوعية وفق المنظومة ) وذلك يوم الأربعاء ١٩ صفر ١٤٣٩هـ بالقاعات التعليمية. نفذت الورشة أخصائية التقويم الأستاذة مها بنت سعد الحربي بحضور ٣٣ قائدة.
ضمن إطار خطة الإشراف التربوي (بنات) المنبثقة من منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي، و بالتعاون مع قسم التدريب التربوي، نظم قسم الإشراف التربوي ورشة تدريبية بعنوان ( مؤشرات الأداء الكمية والنوعية وفق المنظومة ) وذلك يوم الأربعاء ١٩ صفر ١٤٣٩هـ بالقاعات التعليمية. نفذت الورشة أخصائية التقويم الأستاذة مها بنت سعد الحربي بحضور ٣٣ قائدة.
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