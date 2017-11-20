أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ممثلة بالإشراف التربوي لتعليم البنات مؤخرا جائزة فخر الزلفي للمعلمة المتميزة تحت إشراف سعادة مدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي والمساعد لشؤون تعليم البنات نورة الفرهود ومتابعة مباشرة من مدير الإشراف التربوي منيرة البقمي التي أوضحت أن الجائزة أسست لتحفيز الميدان التعليمي والتربوي نحو الأداء المتميز وتشجيع الممارسات المتميزة وتكريم الميدان على المستوى العلمي والتربوي ونشر ثقافة التميز والعمل للإتقان، وقالت البقمي بأن رؤية الجائزة: “معلمة متميزة يرتقي بها الوطن ويفخر”، كما قدّمت أزكى عبارات الشكر والتقدير لراعي الجائزة سعادة الأستاذ عبداللطيف العبداللطيف رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي، ومؤسسة سنان الدولية للتجارة.
الجدير بالذكر أنه أقيم يوم أمس الخميس بالأقسام النسائية لقاءً تعريفياً بالجائزة تم خلاله التعريف برسالة الجائزة ومستوياتها والجدول الزمني لتطبيقها ولجان الجائزة وآلية الترشيح والشواهد الخاصة بالمعايير حضره عدد من المشرفات التربويات.