دشنت مديرة مكتب التعليم بخميس مشيط الأستاذة فريال السراح مؤخرا مبادرة ( التخطيط الاستراتيجي المؤسسي وإعادة هندسة وحوكمة العمليات ) ، بالتعاون مع قسم المتابعة ، وذلك لمدة يومين ، بحضور عدد من رئيسات الأقسام والمشرفات .
وأوضحت السراح أن هندرة وحوكمة العمليات انبعثت فكرتها بعد دراسة المهام في مشروع تمتين وتمكين الموارد البشرية مع قسم المتابعة، حيث دعت الحاجة لتوحيد إجراءات بعض العمليات ، مبينة الهدف منها وهو تحقيق تغيير جذري في الأداء ، إضافة للسرعة والجودة بأقل تكلفة ، من خلال إلغاء العمليات ذات القيمة المضافة.
من جهتها تناولت مساعدة مديرة المكتب الأستاذة خديجة آل مسلط الجانب الإجرائي لتنفيذ خطة للمشروع، موضحة بأن إدارة المؤسسات التعليمية تعد من أهم الأنشطة الإنسانية في المجتمعات ، على اختلاف مراحل تطورها ، فيما جرى بحث آليات التنفيذ مع المتدربات .