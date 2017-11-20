شهد مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان صباح اليوم ، انطلاق برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة ( بحث الدرس ) ، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث , وتنفيذ المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالوزارة , ويقدمه مشرف عموم المركز الوطني المدرب عبدالعزيز العصيمي .
وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم عسير الأستاذ عبدالله آل مشدود ، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور المدرسة ، وتحويل المجتمعات المدرسية إلى مجتمعات تعلم مهني تبحث الدرس وتناقشه وتطوره من خلال فريق عمل من المعلمين , ويستهدف البرنامج ثمانية عشر مشرفا تربويا من مختلف مناطق المملكة ، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي وفق المنهجية اليابانية التي تطبق هذه الفترة , مشيرا إلى أن المدربين المركزيين في باقي الإدارات سيقومون بتدريب جميع مشرفي اللغة العربية والعلوم والرياضيات على البرنامج لمدة أسبوع ، ويتم بعدها اختيار وترشيح المدارس التي ستطبق هذه الاستراتيجية والبدء بالعمل بها, يذكر أن البرنامج ينطلق في أربع مناطق تعليمية ” بنين وبنات ” على مستوى المملكة ، ويستمر لمدة أسبوع .