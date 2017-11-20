تستعد إدارة التعليم في محافظة الرس لاستضافة منافسات المسرح المدرسي خلال هذا الاسبوع ١_٥ /١٤٣٩/٣هـ حيث تستضيف الادارة المجموعة الثانية والتي تضم تسعة إدارات تعليمية هي على النحو التالي : الرس القصيم الدوادمي شقراءالمجمعة عفيف الزلفي المذنب البكيرية
وأفاد رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ ماجد غازي العوفي بأن كل ادارة تقوم بتقديم عروضها المسرحية على مسرح الادارة الرئيسي وسيكون هناك لجنة التحكيم مكونة من كتاب مسرحيين ومخرجين ومهتمين بالشأن المسرحي وتشتمل عناصر التقييم على افضل نص وأفضل ممثل وافضل ديكور ومؤثرات صوتية إضافة إلى معايير أخرى تتعلق بالحركة المسرحية ويتأهل الأول والثاني اصحاب افضل عرض متكامل الى النهائيات والتي ستقام في تعليم عنيزة وتضم 10 إدارات تعليمية من كافة اوائل المجموعات وذلك يوم ٣/٢٦ من هذا الشهر.
تعليم الرس يستضيف منافسات المسرح المدرسي
صحيفة التعليم الالكترونية : متابعات
تستعد إدارة التعليم في محافظة الرس لاستضافة منافسات المسرح المدرسي خلال هذا الاسبوع ١_٥ /١٤٣٩/٣هـ حيث تستضيف الادارة المجموعة الثانية والتي تضم تسعة إدارات تعليمية هي على النحو التالي : الرس القصيم الدوادمي شقراءالمجمعة عفيف الزلفي المذنب البكيرية
تستعد إدارة التعليم في محافظة الرس لاستضافة منافسات المسرح المدرسي خلال هذا الاسبوع ١_٥ /١٤٣٩/٣هـ حيث تستضيف الادارة المجموعة الثانية والتي تضم تسعة إدارات تعليمية هي على النحو التالي : الرس القصيم الدوادمي شقراءالمجمعة عفيف الزلفي المذنب البكيرية
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