شهد مكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة يوم الخميس ١٤٣٨/٢/٢٧ توقيع عقد شراكة عمل بين مكتب التعليم ببحرة وإدارة الجودة الشاملة بتعليم مكة المكرمة وقد مثل مكتب بحرة مدير المكتب الأستاذ ماجد بن صالح الحرازي والأستاذ خالد الحازمي مدير إدارة الجودة الشاملة عن إدارته وتم توقيع عقد الشراكة في الجودة والتميز بحضور مساعدي مدير المكتب ومشرفي مكتب التعليم والجودة الشاملة ،
هذا وقد عقد الحازمي مع مشرفي المكتب لقاء حول عمليات الجودة وآلية العمل المشترك بين المكتب والجودة .
كماشهد المكتب يوم الخميس زيارة لرئيس قسم القيادة المدرسية الأستاذ أحمد الصبحي الذي اجتمع بمشرف القيادة المدرسية وأكمل مسوغات ترشيح بعض المرشحين للقيادة المدرسية .
وفي نهاية اللقاء تم تكريم مدير ومشرفي إدارة الجودة الشاملة من قبل مدير المكتب .