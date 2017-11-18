وجه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتسهيل حضور أفضل 40 من القادة ومسؤولي التحول الرقمي لحضور المعرض الدولي لتقنيات التعليم الذي سيعقد في لندن في بدايات عام 2018، كما وجه لتيسير حضور عدد مماثل من المعلمين والمعلمات للمؤتمر التطبيقي لتقنيات التعليم في شيكاغو في صيف 2018، وسيتم اختيار المرشحين بناءً على مستوى التفاعل مع الطلاب ومع أولياء الأمور من خلال بوابة المستقبل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير تقنيات التعليم الدكتور يوسف العوهلي أن المرحلة الأولى من مشروع بوابة المستقبل تتضمن مشاركة 150 مدرسة بنين وبنات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة، مع التوسع في العام القادم إلى 1500 مدرسة، إلى أن يكتمل تطبيقه في كافة مدارس المملكة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المشاركين هذا العام 57072 وعدد المعلمين 4457 وعدد الفصول 1956 فصلاً، والعناصر الثلاثة الرئيسية المستفيدة من هذا البرنامج هي الطالب والمعلم وولي الأمر بكافة العناصر الأساسية التي يحتاجها كل طرف من هذه الأطراف.
وزير التعليم وجه بتسهيل حضور مسؤولي التحول الرقمي لحضور معرض لندن 2018
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
وجه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتسهيل حضور أفضل 40 من القادة ومسؤولي التحول الرقمي لحضور المعرض الدولي لتقنيات التعليم الذي سيعقد في لندن في بدايات عام 2018، كما وجه لتيسير حضور عدد مماثل من المعلمين والمعلمات للمؤتمر التطبيقي لتقنيات التعليم في شيكاغو في صيف 2018، وسيتم اختيار المرشحين بناءً على مستوى التفاعل مع الطلاب ومع أولياء الأمور من خلال بوابة المستقبل.
وجه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتسهيل حضور أفضل 40 من القادة ومسؤولي التحول الرقمي لحضور المعرض الدولي لتقنيات التعليم الذي سيعقد في لندن في بدايات عام 2018، كما وجه لتيسير حضور عدد مماثل من المعلمين والمعلمات للمؤتمر التطبيقي لتقنيات التعليم في شيكاغو في صيف 2018، وسيتم اختيار المرشحين بناءً على مستوى التفاعل مع الطلاب ومع أولياء الأمور من خلال بوابة المستقبل.
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