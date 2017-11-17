أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري على أهمية الدور الداعم لوسائل الإعلام في طرح وتناول منجزات التعليم وعرضها للجمهور منوّها بما اكتسبه الإعلام في الفترة الأخيرة من وسائل وآليات حديثة جعلته مشاركا فاعلاً في أي دور تنموي لأي جهة كونه وسيطاً معاصراً يحقق ذلك التواصل مع المجتمع مشيرا الى أهمية أن تضع وسائل الإعلام خدمة الوطن ضمن أولوياتها ، وتفي بتطلعات ولاة أمرنا وتحقق ما تصبو إليه هذه البلاد من تقدم وتطور ورفعة ، وتتماشى مع ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 وجميع البرامج التي ستحقق هذه الرؤية.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الأول الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم تبوك أمس بقاعة الاجتماعات بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بالمنطقة. وقد استهل مدير تعليم تبوك اللقاء بالترحيب بمسئولي المؤسسات الإعلامية مؤكداً على أهمية دور الإعلام في نقل المعلومة وإيصال الصورة بما يضمن الشفافية وتحقيق أهداف الإعلام من توعية وتثقيف وإيجاد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم، متطلعاً إلى علاقة ايجابية مع وسائل الإعلام ، وأن تكون جسور التواصل والتلاقي بين الإعلام والتعليم بشكل متواصل وعلى أعلى مستوى من الثقة والشفافية والمصداقية مشيراً إلى أن ما يرد لتعليم تبوك من أي جهة إعلامية هو محل نظر وتقدير وله انعكاساته الإيجابية في نقل صورة واضحة عن التعليم.
وقد أجاب مدير تعليم تبوك على اسئلة ومداخلات الإعلاميين متحدثا عن أهمية تطبيق ساعة النشاط في مدارس البنين والبنات كما استعرض إنجازات الإدارة التي تم تحقيقها على مستوى المملكة في مجال أنشطة الطلاب والبرامج التدريبية والمشاريع التعليمية والمبادرات مشيرا إلى المشكلات التي تواجه النقل المدرسي والإجراءات التي اتخذتها الإدارة لمعالجة التعثر في المشاريع المدرسية.
مؤكدا على دور وسائل الإعلام في طرح وتناول منجزات التعليم :
مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يلتقي مندوبي الوسائل الإعلامية بالمنطقة
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري على أهمية الدور الداعم لوسائل الإعلام في طرح وتناول منجزات التعليم وعرضها للجمهور منوّها بما اكتسبه الإعلام في الفترة الأخيرة من وسائل وآليات حديثة جعلته مشاركا فاعلاً في أي دور تنموي لأي جهة كونه وسيطاً معاصراً يحقق ذلك التواصل مع المجتمع مشيرا الى أهمية أن تضع وسائل الإعلام خدمة الوطن ضمن أولوياتها ، وتفي بتطلعات ولاة أمرنا وتحقق ما تصبو إليه هذه البلاد من تقدم وتطور ورفعة ، وتتماشى مع ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 وجميع البرامج التي ستحقق هذه الرؤية.
أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري على أهمية الدور الداعم لوسائل الإعلام في طرح وتناول منجزات التعليم وعرضها للجمهور منوّها بما اكتسبه الإعلام في الفترة الأخيرة من وسائل وآليات حديثة جعلته مشاركا فاعلاً في أي دور تنموي لأي جهة كونه وسيطاً معاصراً يحقق ذلك التواصل مع المجتمع مشيرا الى أهمية أن تضع وسائل الإعلام خدمة الوطن ضمن أولوياتها ، وتفي بتطلعات ولاة أمرنا وتحقق ما تصبو إليه هذه البلاد من تقدم وتطور ورفعة ، وتتماشى مع ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 وجميع البرامج التي ستحقق هذه الرؤية.
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