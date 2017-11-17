شاركت كلية الصيدلة في فعالية ملتقى الصحة والنشاط الأول بالجامعة، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة في الفترة من الاثنين الموافق 24/2/1439هـ الي الخميس الموافق 27/2/1439هـ بساحة السنة التحضيرية. وأوضح عميد الكلية الدكتور عبد الله بن عبد الخالق اليوسف، يهدف الملتقى إلى تعريف طلاب المرحلة الثانوية بكيفية المحافظة على الصحة العامة من خلال التغذية السليمة وقياس الضغط ونسبة السكر في الدم والمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وكيفية استخدام الدواء، وأضاف اليوسف أن كلية الصيدلة شاركت بمجموعة من طلابها، قام طلاب الكلية بحملة تثقيفية للزوار بكيفية استخدام الدواء وتخزينه والتوعية ضد سوء استخدام المضادات الحيوية والتعريف بالتفاعلات الدوائية الجانبية وكيفية التغلب عليها.
الجدير بالذكر أت كلية الصيدلة حصلت على درع المشاركة الفعالة في الفعالية من عمادة شؤون الطلاب تكريماً لدور الكلية في المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية والتثقيف المجتمعي.
كلية الصيدلة بجامعة تبوك تشارك في ملتقى الصحة والنشاط الأول
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
شاركت كلية الصيدلة في فعالية ملتقى الصحة والنشاط الأول بالجامعة، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة في الفترة من الاثنين الموافق 24/2/1439هـ الي الخميس الموافق 27/2/1439هـ بساحة السنة التحضيرية. وأوضح عميد الكلية الدكتور عبد الله بن عبد الخالق اليوسف، يهدف الملتقى إلى تعريف طلاب المرحلة الثانوية بكيفية المحافظة على الصحة العامة من خلال التغذية السليمة وقياس الضغط ونسبة السكر في الدم والمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وكيفية استخدام الدواء، وأضاف اليوسف أن كلية الصيدلة شاركت بمجموعة من طلابها، قام طلاب الكلية بحملة تثقيفية للزوار بكيفية استخدام الدواء وتخزينه والتوعية ضد سوء استخدام المضادات الحيوية والتعريف بالتفاعلات الدوائية الجانبية وكيفية التغلب عليها.
شاركت كلية الصيدلة في فعالية ملتقى الصحة والنشاط الأول بالجامعة، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة في الفترة من الاثنين الموافق 24/2/1439هـ الي الخميس الموافق 27/2/1439هـ بساحة السنة التحضيرية. وأوضح عميد الكلية الدكتور عبد الله بن عبد الخالق اليوسف، يهدف الملتقى إلى تعريف طلاب المرحلة الثانوية بكيفية المحافظة على الصحة العامة من خلال التغذية السليمة وقياس الضغط ونسبة السكر في الدم والمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وكيفية استخدام الدواء، وأضاف اليوسف أن كلية الصيدلة شاركت بمجموعة من طلابها، قام طلاب الكلية بحملة تثقيفية للزوار بكيفية استخدام الدواء وتخزينه والتوعية ضد سوء استخدام المضادات الحيوية والتعريف بالتفاعلات الدوائية الجانبية وكيفية التغلب عليها.
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