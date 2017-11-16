ختم قسم نشاط الطالبات بتعليم الرس تصفيات المرحلة الثانية من مشروع المهارات الأدبية مجال (الإلقاء والارتجال) للمرحلة المتوسطة و(القصة القصيرة والشعر العربي الفصيح ) للمرحلة الثانوية على مستوى مدارس إدارة تعليم الرس والذي نُفذ لمدة يومين الثلاثاء والاربعاء 18_19 /2 / 1439 هـ في القاعات التعليمية.
منسقة البرنامج والمشرفة عليه الأستاذة بدور الخليفة ذكرت أن المشروع يُعنى بالمهارات الأدبية التي تتشكل لدى الأديب من خلال العديد من الممارسات ،ويتفرع إلى عدة مجالات وهي (الشعر العربي الفصيح ، القصة القصيرة ،الإلقاء والارتجال) ولكل مجال ضوابط ومعايير، وينفذ سنوياً على جميع المستويات وهي (مدرسي _محلي _وطني).
وأضافت: شارك في اليوم الاول اكثر من 15 طالبة في مجال الإلقاء والإرتجال وفي اليوم الثاني مجال القصة القصيرة والشعر الفصيح شاركت اكثر من 10 طالبات وسيتم ترشيح المركز الاول على مستوى الادارة لحضور فعاليات المرحلة الوطنية في حائل بإذن الله
وقد شارك في عضوية لجنة التحكيم عدد من المعلمات والمشرفات وهن : الأستاذة عهود سعيد الحربي من قسم نشاط الطالبات ، الأستاذة منيرة سليمان الصايغ من قسم اللغة العربية ، الأستاذة أمل ناصر الفريح معلمة لغة عربية من المتوسطة الخامسة
وفي نهاية البرنامج تم تقديم شهادات شكر وباقات ورد لأعضاء اللجنة على جهودهم.