دشن سعادة مدير التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي مؤخراً في ثانوية الرياض تطبيق المدرسة الذكية بحضور رئيس نادي الفروسية الأستاذ عبداللطيف العبدالكريم والمساعد لشؤون تعليم البنين الأستاذ حمد الناصر وعدد من المسؤولين بالتعليم، حيث دشن الطريقي عبر مكتب قائد المدرسة البرنامج الذي يخدم المدرسة في نواحي متعددة، ومن جانبه أوضح قائد المدرسة الأستاذ بندر البداح أن البرنامج يتم تحميله على أجهزة المعلمين المحمولة وأجهزة الوكلاء المكتبية وتتم متابعته من قبل قائد المدرسة ووكيلها، ويتم التواصل بواسطته بين المعلمين والوكلاء، وعن الخدمات التي يقدمها قال: إن البرنامج يسهم في إيجاد جداول مناسبة للمتعثرين والمتقدمين بالخطة، ويوفر النماذج الجاهزة كاستدعاء ولي الأمر والتعريف والإشعارات، بالإضافة إلى خدمة الرسائل بين المدرسة وولي الأمر وكذلك تثبيت التأخر والغياب، ومعدلات المواد الدراسية وأضاف البداح بأن البرنامج يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين المدرسة وولي الأمر، وبين المعلمين وقائد المدرسة ووكليها والمرشد الطلابي، ويختصر الوقت، ويوثق الأعمال.
الطريقي يدشن تطبيق المدرسة الذكية في ثانوية الرياض
لا يوجد وسوم
0 40
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/253053/