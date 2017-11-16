أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، على أهمية دور التوجيه والإرشاد في رعاية الطلاب من جميع النواحي النفسية والتربوية والصحية والاجتماعية ، وتلمس احتياجاتهم ، وتقديم أفضل الخدمات للذين يعانون ظروفا خاصة، فضلا عن إسهامه في بناء مستقبل الطلاب من خلال تعريفهم بمسارهم الجامعي والفرص الوظيفية
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بمرشدي الطلاب في كافة القطاعات ، بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذ سعد حاضر، فيما تضمن اللقاء ، بحث خطة العام الجديد، وسبل تطوير أداء المرشدين ، وتقديم أوراق عمل شملت : برامج وحدة الخدمات الإرشادية للأستاذ زارب آل ناجي ، وبرنامج النمو وتطبيقاته التربوية للدكتور محمد الصميلي، وبرنامج جائزة التميز السلوكي للأستاذ خالد آل عضاه ,وفي الختام جرى تكريم 47 متقاعدا من المشرفين التربويين ، ومرشدي الطلاب .