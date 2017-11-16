تبدأ وزارة التعليم، بداية من الأحد بداية شهر ربيع الأول، العملَ ببرنامج المراسلات الإلكترونية “راسل” لجميع المعاملات الصادرة من إدارة التعليم إلى جهاز الوزارة وإلى إدارات التعليم باستثناء المعاملات التي يتطلب العمل على وجودها الأصول مثل المستخلصات المالية.
جاء ذلك في تعميم وجهه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات
وأكد التعميم على جميع قطاعات الوزارة عدم استلام أو إرسال المعاملات ورقيا والاكتفاء بإحالتها إلكترونياً لجميع المعاملات الواردة والمنشأة من قبل الإدارة بدءاً من 15/3/1439 وهو تاريخ نهاية العمل الورقي، مشيراً إلى أنه ينبغي تحويل المعاملات الواردة ورقيا من الجهات غير المرتبطة ببرنامج “راسل” إلى مراسلات إلكترونية وإحالتها إلكترونياً للجهة المعنية.
ويتم الاحتفاظ بالأصل لدى الإدارة الموجه لها الخطاب من قبل تلك الجهات، إضافة إلى اعتماد التعاميم والقرارات والعمل بها بمجرد صدورها إلكترونياً للجهات المرتبطة بالبرنامج وللجهات غير المرتبطة بالبرنامج إلكترونياً وورقياً.
كما شدد التعميم على إنه ينبغي على جميع الجهات إعادة تسمية من يمنح صلاحية الاطلاع على المعاملات السرية بخطاب يوجه إلى شركة تطوير لتقنيات التعليم “البرنامج لتقنية المعلومات” علماً أنه سيتم إيقاف العمل بالصلاحيات المعرفة يوم الخميس 27/3/1439، كما سيتم تفعيل الأدوات اللازمة عملية الدخول من خلال الرسائل النصية لمن لديهم الصلاحية.