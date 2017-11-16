أكد مدير مكتب التعليم بأحد رفيدة الأستاذ حامد الشمراني ، على ضرورة مراجعة أدوات وطرق التواصل مع الأبناء ، لتكون أكثر تنوعا وتشويقا ، وعدم الاكتفاء بالخطاب المباشر والنصح والتوجيه الارشاد المجرد ، لاسيما في العصر الراهن ، وذلك بهدف صون وحماية عقول الناشئة من الأفكار الدخيلة .
جاء ذلك أثناء رعايته أمس للملتقى السنوي العاشر لمسؤولي التوعية الإسلامية بمدارس المحافظة ، وبحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن مستور ، فيما تضمن اللقاء استعراض خطة وبرامج التوعية الإسلامية للعام الجاري من قبل مدير إدارة التوعية الإسلامية الأستاذ محمد خبراني ، وتقديم مبادرة ” مع القرآن “، إضافة إلى استعراض آلية التقرير الإلكتروني .
وفي الختام جرى السحب على جائزة الملتقى، وهي عبارة عن تذكرة وإقامة لمدة يومين بجوار الحرم المكي و قد تم ب رعاية جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط