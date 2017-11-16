كرم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الفائزين في مسابقة ” في مدرستي أتحدث الفصحى ” والتي أطلقها مجمع اللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تحت وسم #في_مدرستي_أتحدث_الفصحى وذلك بحضور أمين مجلس الأمناء في مجمع اللغة العربية بمكة الأستاذ سليمان الزايدي ورئيس المجمع الدكتور عبد العزيز علي الحربي رئيس المجمع.
وقد شملت فروع المسابقة في أربعة فروع ” التغريدات – التصاميم – المقاطع المرئية – المبادرات ” .
وقد اقتصرت الأسماء الفائزة على ثلاثة فروع ” التصاميم – المقاطع المرئية – المبادرات ”
والفائزون هم:
الفائز في مسابقة المبادرات : الأستاذ خالد الثمالي من مدرسة البلد الأمين
الفائز في مسابقة التصاميم :الطالبة شهد محمد الجهني
الفائز في مسابقة المقاطع المرئية : براءة عبدالله الصبحي
وقد هنأ المدير العام الفائزين في المسابقة متمنياً أن تكون دافعاً وداعماً لهم لمواصلة الاهتمام بلغة القرآن التي ينبغي أن تحظى باهتمام بالغ وبث الحماس والتنافس بين الطلاب والطالبات في الميدان والاستفادة من ارتيادهم لمواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذه المسابقة واستقطابه مواهبهم بما يخدم المجمع واللغة بوجه عام . وتنشئة أبنائنا الطلاب على القيم الإسلامية الفريدة كون أن لغة الإسلام هي اللغة العربية الفريدة مشيراٍ أن تكون المسابقة بشكل سنوية ومتابعة شبه دورية متمنياٍ أن ينتفع بهذه المسابقة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطلاب .
من جانبه عبر أمين أمناء المجمع الأستاذ سليمان الزايدي عن شكره لدعم المدير العام لبرامج المجمع وما الشراكة بين المجمع والتعليم إلا خير دليل على اهتمام قادة التعليم بمكة على دعم اللغة العربية والاهتمام بها بما يسهم في توعية المجتمع بأهمية اللغة ودورها الكبير في تعلم مبادئ الإسلام وثقافته الأصيلة مشيراً أن موقع المجمع على الشبكة العالمية وصل إلى 22 مليون متردد والاستفادة في بث ما يخدم اللغة العربية
وعبر رئيس المجمع الدكتور عبدالعزيز علي الحربي في كلمة مماثلة علن شكره لدعم المدير العام لجهود المجمع ومايقوم به من برامج عبر الشبكة العالمية والاستفادة من طاقات الطلاب والطالبات واستقطاب مواهبهم بما يخدم برامج المجمع .
شراكة تعليمية تربوية مع مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية بمكة المكرمة.
تجدر الإشارة إلى أن تعليم مكة قد وقع عقد شراكة مع مجمع اللغة العربية في وقت سابق لتقديم خدمات تعليمية وتربوية في مجال اللغة العربية تعليما ونشراً واستشارة، ومشاركة في بناء مجتمع يعني بتنمية المهارات اللغوية وتحسين المخرجات التعليمية والتدريبية ومعالجة المشكلات التي تواجه النشء في هذا الجانب وخدمة البرامج والمشروعات التي تخدم المجتمع المكي والتعليم من الاهتمام باللغة العربية وآدابها.