استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التربية الخاصة، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للأبحاث والإعاقة البرنامج التدريبي الأول لمشرفي ومشرفات صعوبات التعلم بمنطقة مكة المكرمة شملت إدارات التعليم في: ( مكة وجدة والطائف والليث والقنفذة )، خلال الفترة 18-20/ 2/ 1439هـ بقاعة الأستاذ عليوي القرشي بإدارة تعليم مكة.
ويهدف البرنامج الذي حضره (25) مشرف ومشرفة صعوبات التعلم إلى التعريف بالمهارات اللازمة للمشرف التربوي في مجال صعوبات التعلّم، قدمها الدكتور خالد المحرج عضو هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود.
تعليم مكة يستضيف البرنامج التدريبي الأول لمهارات صعوبات التعلم
استهدف 25 مشرف ومشرفة
تعليم مكة يستضيف البرنامج التدريبي الأول لمهارات صعوبات التعلم
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التربية الخاصة، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للأبحاث والإعاقة البرنامج التدريبي الأول لمشرفي ومشرفات صعوبات التعلم بمنطقة مكة المكرمة شملت إدارات التعليم في: ( مكة وجدة والطائف والليث والقنفذة )، خلال الفترة 18-20/ 2/ 1439هـ بقاعة الأستاذ عليوي القرشي بإدارة تعليم مكة.
استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التربية الخاصة، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للأبحاث والإعاقة البرنامج التدريبي الأول لمشرفي ومشرفات صعوبات التعلم بمنطقة مكة المكرمة شملت إدارات التعليم في: ( مكة وجدة والطائف والليث والقنفذة )، خلال الفترة 18-20/ 2/ 1439هـ بقاعة الأستاذ عليوي القرشي بإدارة تعليم مكة.
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