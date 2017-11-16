هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أبناءه الطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة في عدد من المنافسات المتنوعة الرياضية والثقافي على مستوى المملكة.
وقد بارك الحارثي لابنه الطالب فراس أيمن قطب من متوسطة عبدالرحمن فقيه بعد تحقيقه المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة الإلقاء الفردي والطالب فهد عبدالله القرشي من ثانوية الحكم بن هشام لتحقيقه المركز الخامس في مسابقة الشعر العربي والطالب زياد إسحاق مولود من ثانوية البشرى الأهلية بعد تحقيقه المركز العاشر في مسابقة القصة في منافسات المهارات الأدبية وبهذه المناسبة تحصد إدارة تعليم مكة المراكز العشرة الأولى في جميع مجالات المسابقة بالمشروع الوزاري المهارات الأدبية والمقامة والتي استضافتها الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ويشارك فيها 40 إدارة تعليمية من مختلف المناطق والمحافظات بالمملكة العربية السعودية حيث دارت المنافسة في مجالات: الشعر العربي الفصيح، والقصة القصيرة لطلاب المرحلة الثانوية، والإلقاء لطلاب المرحلة المتوسطة.
كما بارك فوز منتخب تعليم مكة للريشة الطائرة في بطولة التعليم للريشة الطائرة ( المستوى المتقدم ) بأربعة لاعبين وقدم مستويات مميزة وحقق المركز الثالث على مستوى المملكة . وجاءت نتائج الطلاب كالتالي :
الزوجي
كلاً من
1/ أيمن العلياني / ثالث
2/ أحمد العبيدي / “”
3/ أحمد باشهاب / رابع
4/ يزيد بارضوان / “”
الفردي
1/ أيمن العلياني ثالث
2/ أحمد باشهاب رابع
والمدرب محمد القرشي من متوسطة الليث بن خالد ورئيس الوفد رأفت كنتاب من متوسطة البلد الأمين للموهوبين
كما بارك فوز الطالب وليد هزازي لتحقيقه الميدالية الفضية في سباق 110م حواجز في بطولة التعليم لألعاب القوى المقامة في إدارة تعليم بيشة بمشاركة 16 إدارة تعليم يتنافسون في 14 لعبة بمضمار الملاعب المجمعة في محافظة بيشة .
وأهاب الحارثي بقيمة هذه المسابقات الرياضية والثقافية الوطنية في رعاية مواهب الطلاب والطالبات الرياضية والثقافية والفنية وتنميتها مهارياً ومعرفياً، مؤكداً على حرص إدارة تعليم مكة في المشاركة بمثل هذه المسابقات الوزارية، مثمناً الجهود الميدانية والإشرافية وكل من يبذل العطاء من أجل صقل قدرات ومواهب أبنائنا وبناتنا.