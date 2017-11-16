برعاية مديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري ورئيسة قسم اللغة العربية سعيدة الرشيدي دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة ً في إدارة الإشراف التربوي – قسم اللغة العربية – تحكيم مسابقة اللغة العربية ٢٠١٧ م اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٢/٢٧هـ .
حيث استهل التحكيم بكلمةٍ ضافيةٍ لمديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري عبرت من خلالها عن بالغ سعادتها بانطلاق المرحلة الأولى من تحكيم مسابقة اللغة العربية ٢٠١٧ م ، فخورةً بما رأته من مستوى رائع جديرٌ بالاعتزاز لطالبات تعليم مكة ، مبينة ً الدور الكبير الذي تسهم به مسابقة اللغة العربية في تشجيع تنمية المهارات اللغوية ودعم الانتاج الفكري الإبداعي وإثراء محتوى اللغة العربية واستثمار مهارات طالباتنا الاستثمار الأمثل فكرًا ولغةً ، متمنيةً دوام التوفيق والنجاح للمشاركات في المسابق وراجيةً الله عزوجل أن تحقق هذه المسابقة أهدافها المثمرة التي أنشئت من أجلها .
استهدفت المسابقة الطالبات ومعلمات اللغة العربية المشاركات في المسابقة في مدارس تعليم مكة للمراحل الثلاثة وذلك بهدف إثراء محتوى اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية ودعم المواهب اللغوية وتعزيز توظيف اللغة العربية في تلبية الاحتياجات الفردية والمجتمعية بما يتماشى مع متطلبات الحياة والعصر واستثمار المهارات في التوظيف الهادف للتقنية فكرًا ولغةً وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتحفيز على ترجمتها في الحياة سلوكاً وفكرًا ولغةً وإثراء الميدان التربوي بالمبادرات النوعية التي تسهم في تطوير تعليم اللغة وتعلمها وتشجيع التأليف القصصي في مجال ( أدب الأطفال ) وضرورة استخدام اللغة العربية استخداماً حقيقياً يلامس حياة الجيل واحتياجاته التواصلية وينمي فكره ويقوي شخصيته ويحقق متعته وتكثيف الدخل اللغوي وتعزيز مهارة طلاقة التعبير عن الأفكار والآراء.
هذا وقد تكونت لجنة تحكيم المسابقة من رئيسة قسم اللغة العربية سعيدة الرشيدي ومنسقة المسابقة غزوة العتيبي وعضوات المسابقة عايدة الرقيب ونعيمة الحارثي ومريم الهندي .
جديرٌ بالذكر بأن مسابقة اللغة العربية لفئة الطالبات تشتمل على مسابقتين وهما (مسابقة وسم تويتر -هاشتاق#- لطلاب المرحلتين الثانوية والمتوسطة ومسابقة الإملاء والتهجئة) لطالبات المرحلة الابتدائية -من الصف الثاني إلى الصف السادس.
بينما تشمل المسابقة لفئة المعلمات أربع مسابقات ومتمثلة في بناء مبادرة في تعليم مهارات القراءة أو علاج مشكلاتها ،و تصميم وحدة تعليمية ( تخطيطاً وتنفيذًا وتقويماً) بطريقة تعليم اللغة المعتمد على المهمات اللغوية ، وتصميم تطبيق إلكتروني يخدم تعليم اللغة وتعلمها وتأليف قصة في مجال أدب الأطفال في أحد الموضوعات ( رؤية المملكة ٢٠٣٠ – الانتماء الوطني -الاعتدال).