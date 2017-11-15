أقامت الابتدائية الرابعة عشر بتبوك برنامجا تحت مسمى ” الحياء والعفة ” وذلك بإشراف قائدة المدرسة مشاعل العيسى وتنفيذ المعلمة ومشرفة المصلى أمل منقره وقد اشتمل البرنامج على عرضا مرئيا ورشة عمل وبرنامجا إذاعيا ومسابقة رسم الفستان المحتشم ، وهدف البرنامج إلى التحذير من آفة اللسان وآثاره السلبية ، وفي نهاية البرنامج تم تكريم الفائزة في مسابقة الرسم .
الابتدائية الرابعة عشر بتبوك تنفذ برنامجا بعنوان ” الحياء والعفة “
الابتدائية الرابعة عشر بتبوك تنفذ برنامجا بعنوان ” الحياء والعفة “
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
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