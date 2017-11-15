تنفذ إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برنامج إعداد المدربين الثالث ، ضمن خطتها لتحسين أداء التدريب .
ويستفيد من البرنامج ثلاثين مشرفاً تربوياً ، يتحصلون على خمسين ساعة تدريبية خلال عشرة أيام .
وقد افتتح البرنامج الذي يمتد لمدة أسبوعين مدير إدارة التدريب والابتعاث د. عبدالرحمن الغامدي وحظي بزيارة من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية د. طلال الحربي الذي أشاد بالبرنامج وحث المشاركين على الاستفادة منه منوهاً بأهمية التدريب لرفع المخزون العلمي والعملي والمهني مما يُعطي نتائج مرضية في الميدان التربوي .