أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مؤخراً مبادرة التعليم مدى الحياة ( الاستدامة ) في إطار تنفيذ مشروع العقد العربي لمحو الأمية في قطاعي ( البنين والبنات) الذي تبنته وزارة التعليم في شوال 1438هـ من خلال وضع الخطة الإجرائية للمشروع، والذي يستهدف الكبار من الجنسين الذين لم يلتحقوا بالتعليم لمحو أميتهم وتعزيز قيم التعلم لديهم مدى الحياة، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وقد شكّلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لجنةً اشرافيةً عُليا برئاسة المدير العام للتعليم الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي وعضوية المساعدين للشؤون التعليمية (بنين وبنات) و مدير إدارة تعليم الكبار وعدد من مديري الإدارات ذات العلاقة بإدارة تعليم مكة لتنفيذ المشروع الوزاري في قطاعي ( البنين والبنات) لدعم مراكز الأحياء المتعلمة والقضاء على الأمية لدى الكبار من الجنسين.
وأصدر المدير العام قراراً باختيار مدرسة الإمام الذهبي المتوسطة لتكون مقراً لمركز الحي المتعلم الأول بحي الشرائع بشرق مكة لمدة عام كامل اعتباراً من 23/ 2/ 1439هـ.، فيما كلّف مشرف تعليم الكبار الأستاذ خالد الحارثي مشرفاً على الحي المتعلم، والأستاذ عوض بن صالح المالكي قائداً لمركز الحي بالإضافة للأستاذين عبد الله قدح وفهد السويهري في التنظيم الإداري للمركز.